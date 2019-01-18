СОУНБ презентовала историко-документальный выставочный проект к 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина
18 января 2019 18:45
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Вчера, 16 января, в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) состоялось торжественное открытие комплексной выставки изданий «Писатель. Гражданин. Человек», посвященной 100-летию со дня рождения Даниила Гранина. На мероприятии состоялась презентация крупномасштабного проекта СОУНБ, посвященного жизни и деятельности советского и российского писателя.
«Эта дата для нас особенная, важная. Именно к ней был приурочен Указ Президента России об увековечивании памяти Даниила Александровича Гранина и празднования 100-летия со дня его рождения. Сегодня наша библиотека представляет историко-документальный выставочный проект: «Человек может много, может все и еще столько же». Это возможность прикоснуться к наследию Даниила Гранина, показать, какой наполненной была жизнь этого человека. Он духовно, нравственно, морально рос за долгие годы, которые были ему отпущены, и показывал пример своим современникам», - рассказала Мария Якунина, заведующий отделом читальных залов СОУНБ. Также Мария Александровна познакомила гостей мероприятия с программой проекта.
Напомним, в этот же день начала работу выставка – просмотр изданий «Даниил Гранин: солдат и писатель» в отделе абонемента СОУНБ, что на ул. Мичурина 58. Экспозиция знакомит с публицистической и художественной литературой автора-юбиляра, а представленные на ней произведения для чтения можно взять на дом.
Также у всех, кто любит литературу, есть возможность на портале библиотек Самарской области виртуально посетить выставку литературы «Перечитывая Гранина» (сост. – С.В. Самсуни, ведущий библиограф СНИКИОФ СОУНБ).
На выставке «Писатель. Гражданин. Человек» представлены интересные экспонаты, среди которых первые издания писателя, книги с его автографами. Отдельное место заняли материалы, которые связывают имя знаменитого юбиляра и нашу губернию. Даниил Гранин, инженер-энергетик по профессии, в начале 60-х годов прошлого века побывал на строительстве Куйбышевской ГЭС. Его книга «Новые друзья» – первый опыт, где литератор пробовал себя в качестве очеркиста. Сегодня это издание - библиографическая редкость, но в фондах областной научной библиотеки оно есть. Интересно, что в газете «Волжская коммуна» у нас вышла разгромная рецензия под названием «Равнодушное сочинительство». Сам Гранин считал эту книгу неудачей и признавался, что в те годы он еще боялся писать всю правду о строительстве и о тяжелых условиях, в которых приходилось жить людям.
Почетным гостем торжественного открытия выставки стала кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета Татьяна Журчева. Она рассказала о подробностях создания еще одного экспоната, связанного с Куйбышевом и известным нашим литературоведом Львом Финком. Это монография Льва Финка «Необходимость Дон Кихота. Книга о Данииле Гранине» (1988).
«Уже 20 лет, как нет с нами Льва Адольфовича Финка, когда-то он играл большую роль в исследовании современной литературы не только в пределах нашей области. Он писал о Константине Симонове, являлся членом Союза писателей СССР. Финк и Гранин были знакомы, пересекались на съездах, и Гранин обратился к Финку с просьбой написать о нем книгу. Такие случаи происходят нечасто. Обычно литературовед просит у автора разрешение написать о нем. К слову, Гранин к тому моменту пользовался не только всесоюзной, но и мировой известностью, о нем много писали и издавали немало монографий. Но именно та концептуальность, та четкость и та позиция, которая была высказана Финком в его книге о Симонове, привлекла Даниила Гранина. Монографию «Необходимость Дон Кихота» он писал совместно со своими студентами Л. Архиповой, Т. Павловой, Л. Троценко, В. Щепой. У Льва Адольфовича был специальный семинар, где изучали творчество Гранина. Эту книгу создавали несколько лет. На ее последней странице можно увидеть благодарность куйбышевским студентам, которые вместе с профессором работали над монографией».
Важной частью торжественного открытия стало театрализованное чтение «Блокадной книги», которую Даниил Гранин написал в соавторстве с Алесем Адамовичем. Отрывки из этого произведения читал актер самарского театра «Город» Борис Трейбич. В это время посетителям СОУНБ показали фото людей, идущих по улице Ленинграда в самое тяжелое время блокады города. Изображения детей со старушечьими фигурами и лицами, изуродованными голодом и цингой. Именно их живые воспоминания приводятся в книге.
«Одно дело слышать о трагедиях войны, о блокаде Ленинграда, другое – самим увидеть фотографию, услышать воспоминания из уст людей, которые это пережили. К сожалению, я раньше не знала о Данииле Гранине, сегодня он стал для меня большим открытием, я буду его читать», - делится впечатлениями гостья мероприятия Анна Шлыкова, учащаяся гимназии «Перспектива».
Время работы выставок: 16 января – 28 февраля 2019 г.
С марта по декабрь 2019 г. на площадках муниципальных библиотек губернии будет работать передвижная выставка изданий «Жизнь не переделать…» из фондов Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Запись на экскурсию по комплексной выставке изданий «Писатель. Гражданин. Человек» ежедневно, кроме понедельника, по телефону (846) 335-68-53, передает пресс-служба СОУНБ.
Фото: пресс-служба СОУНБ
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