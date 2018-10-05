СОУНБ представляет книжно-иллюстративную выставку «От папируса до бумаги: страницы книжной истории»
5 октября 2018 15:11
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На выставке «От папируса до бумаги» будут представлены самые ранние старопечатные книги из фондов библиотеки; цельногравированные издания; литографированные и гектографированные книги. А также, внимание, очень ценные издания, сохранившиеся в немногих российских и зарубежных библиотеках и музеях – это книги, изданные в Европе от начала книгопечатания, с середины XV века и до 1 января 1501 года. Издания этого периода очень редки, так как их тиражи составляли всего 100 - 300 экземпляров. Среди раритетов – книги, которые ученые называют «инкунабула» (в переводе с латыни «колыбель», «начало») и «палеотипы» (от греческого týpos - отпечаток, образец).
Изюминка выставки, ценный экспонат от сокровищницы СОУНБ, отдела редких книг, — книга, которой более полутысячи лет. Посетители увидят самую «старую» книгу нашей библиотеки — это «Сумма теологий» Александра Гэльского, изданная в 1489 году.
В нашей стране начало книгопечатания связано с именами Андроника Тимофеева Невежи и сына его, Ивана Андроникова Невежина, Кондрата Иванова и Онисима Радишевского, которые продолжили дело первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Их книги, считающиеся большой библиографической редкостью, также будут предложены вниманию посетителей выставки.
Выставка начнет свою работу с 5 октября.
Торжественное открытие состоится 10 октября в 15:00 в Музее книги и истории СОУНБ.
Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.
Фото: соцсети
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