СОУНБ представляет книжно-иллюстративную выставку «От папируса до бумаги: страницы книжной истории»

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Всегда ли книга была книгой? В том виде, к которому мы все привыкли? Сможете ли вы воспринять книгу глиняную или почитать папирус? Сотрудники Самарской областной научной универсальной библиотеки приготовили очередной подарок знатокам и ценителям чтения. На выставке «От папируса до бумаги: страницы книжной истории» посетители познакомятся с историей развития книги: глина, папирус, использование бересты, шкуры животных для изготовления книжных страниц, открытие бумаги, рукописные и первые печатные издания, свиток и кодекс как исторические формы существования книги, первый переплет и многими другими эпизодами богатейшей и увлекательнейшей истории развития книги.На выставке «От папируса до бумаги» будут представлены самые ранние старопечатные книги из фондов библиотеки; цельногравированные издания; литографированные и гектографированные книги. А также, внимание, очень ценные издания, сохранившиеся в немногих российских и зарубежных библиотеках и музеях – это книги, изданные в Европе от начала книгопечатания, с середины XV века и до 1 января 1501 года. Издания этого периода очень редки, так как их тиражи составляли всего 100 - 300 экземпляров. Среди раритетов – книги, которые ученые называют «инкунабула» (в переводе с латыни «колыбель», «начало») и «палеотипы» (от греческого týpos - отпечаток, образец).Изюминка выставки, ценный экспонат от сокровищницы СОУНБ, отдела редких книг, — книга, которой более полутысячи лет. Посетители увидят самую «старую» книгу нашей библиотеки — это «Сумма теологий» Александра Гэльского, изданная в 1489 году.В нашей стране начало книгопечатания связано с именами Андроника Тимофеева Невежи и сына его, Ивана Андроникова Невежина, Кондрата Иванова и Онисима Радишевского, которые продолжили дело первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Их книги, считающиеся большой библиографической редкостью, также будут предложены вниманию посетителей выставки.Выставка начнет свою работу с 5 октября.Торжественное открытие состоится 10 октября в 15:00 в Музее книги и истории СОУНБ.Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.Фото: соцсети