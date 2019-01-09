СОУНБ отметит 100-летие Даниила Гранина

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1 января исполняется 100 лет со дня рождения советского и российского писателя, киносценариста, общественного и культурного деятеля Даниила Гранина. К первому в 2019 году значимому литературному юбилею Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) готовит историко-документальный выставочный проект «Человек может много, может все и еще столько же», который продлится с января по декабрь 2019 года и будет состоять из серии мероприятий и экспозиций: комплексные выставки изданий «Писатель. Гражданин. Человек», «Даниил Гранин: солдат и писатель», виртуальная «Перечитывая Гранина», а также передвижная выставка изданий «Жизнь не переделать…».16 января в 15:00 в малом выставочном зале (центральный корпус: пр. Ленина, 14 А) состоится торжественное открытие комплексной выставки изданий «Писатель. Гражданин. Человек», где пройдет презентация крупномасштабного проекта СОУНБ, посвященного жизни и деятельности знаменитого юбиляра. Почетным гостем мероприятия станет кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета Татьяна Журчева.Среди экспонатов будут представлены исследования творчества писателя, среди которых монография известного самарского литературоведа Льва Финка «Необходимость Дон Кихота. Книга о Данииле Гранине» (1988). Особый интерес представляют журналы с первыми публикациями рассказов Даниила Гранина: выпуски журнала «Резец» 1937 г. и «Звезда» 1949 г.; а также книги с автографом писателя. Отразит выставка и связь писателя с Самарским краем: в начале 1950-х Гранин был на строительстве Куйбышевской ГЭС и свои впечатления отразил в книге очерков «Новые друзья». Книга представлена на выставке вместе с рецензией на нее в газете «Волжская коммуна» от 14 апреля 1953 г.С 16 января начинает работу выставка – просмотр изданий «Даниил Гранин: солдат и писатель» (отдел абонемента: ул. Мичурина 58). Экспозиция познакомит с публицистической и художественной литературой автора-юбиляра. Напомним, что любую книгу из отдела абонемента возможно получить на дом.В этот же день, 16 января, портал библиотек Самарской области позволит виртуально посетить выставку литературы «Перечитывая Гранина».Время работы выставок: 16 января – 28 февраля, передает пресс-служба СОУНБ.