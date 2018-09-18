СОУНБ и парк «Россия – моя история» запускают совместный проект – «Умный четверг»
18 сентября 2018 15:22
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больше узнать о неизвестных страницах истории Самарского края, его литературном наследии и творческих инициативах.
27 сентября в 16:00 первая открытая лекция проекта – «Символика Самарской области». Почему именно коза и в чем особенности геральдики Самарской губернии? Многие ли знают, как была выбрана цветовая гамма для Самарского знамени? В книге П.В. Алабина «Трехвековая годовщина города Самары» есть описание чествования памяти Кирилла и Мефодия, происходившего в Самаре 5(17) апреля 1885 года. Автор указывает на расцветки русского, болгарского, сербского, черногорского и чешского флагов, поднятых во время крестного хода на Алексеевскую площадь. Как можно догадаться, белый, синий и красный цвета отождествлялись в те годы с общеславянской идеей, что и могло стать причиной появления «славянских» колеров на Самарском знамени.
Об этой и других загадках геральдических символов Самарской области расскажет главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный на первой лекции проекта «Умный четверг». Встреча пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (ул. Красноармейская, 131, ТК «Гудок»).
Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.
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