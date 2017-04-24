СОФЖИ выступил партнером XXII Международного фестиваля «Кино-детям»
24 апреля 2017 14:48
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Этот фестиваль является единственным в России, где победителей выбирают именно дети. Детское коллективное жюри из 300 ребят из разных школ и творческих коллективов на протяжении двух месяцев отсматривало фильмы, присланные на фестиваль. В конкурсной программе 2017 года участвовало 47 картин из разных уголков России, а также из других стран.
Взрослые кинематографисты к решению детского жюри относятся очень трепетно: ведь их фильма сняты о детях и для детей. И если юные зрители высоко оценили картину, это самая большая награда для создателей фильмов!
В этом году среди компаний, у которых была возможность поздравить и поощрить победителей детской части фестиваля, был и Самарский областной Фонд жилья и ипотеки.
Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:
- Детское творчество всегда интересно и самобытно. Недаром говорят об особом детском взгляде. И кино, как никакое другое искусство, дает возможность юным творцам высказать свое отношение к миру, и показать, на что они способны. Хочется выразить свое восхищение талантом участников и гостей фестиваля, и поблагодарить его организаторов за возможность приобщиться к удивительному миру творческих детей. То, что такое мероприятие, как международный детский кинофестиваль «Кино–детям», проводится именно в Самаре, я считаю большим «плюсом» для нашего города, и хочу пожелать его организаторам успехов и удачи, а участникам – творческих взлетов и озарений!
Лучшим игровым фильмом «Международной программы» фестиваля названа картина «Под одним небом». Приз фестиваля - скульптура Арсена Аветисяна "Немного солнца в холодной воде" отправился в Китайскую народную республику.
Лучшей анимацией участники детского жюри единодушно выбрали фильм «Условные рефлексы», режиссёр Дмитрий Куприянов.
Профессиональные кинематографисты, в свою очередь, назвали победителей программы «Кино снимаем сами!». В этом году в конкурсе приняли участие 58 фильмов из Самары, Казани, Ялты, Севастополя, Владикавказа и других городов. Профессиональное жюри высоко оценило анимационную программу, предоставленную на фестиваль юными
кинематографистами из Новосибирска и Новосибирской области. ребята получили отличные призы, среди которых - две путевки в Международный детский центр "Артек".
Приз за Лучший игровой фильм программы «Кино снимаем сами» получил Самарский Детский Дом Творчества – за фантазию и остроумие в работе над фильмом «Факт».
За лучший документальный фильм "Женщина с моря. Возвращение" юные кинематографисты из Ялты Алексей Буслаев и Вячеслав Марунченко получили денежный сертификат на создание нового фильма.
Специальный приз и денежный сертификат вручили и участнику детской мультстудии "Фантазия" из Самары - Никите Колобовникову, автору мультфильма «Если есть молоко, можно делать добро».
Президент фестиваля Нина Алексеевна Шумкова вручила специальный приз Дирекции фестиваля режиссёру фильма «Костя» Роману Каргаполову - за первый самарский фильм, вышедший в локальный прокат.
Также специального приза удостоились создатели фильма «Бессмертные», компания «Краеведофф», режиссёр Галина Щерба - за вклад в освещение истории самарского края.
XXII Международный детский фестиваль "Кино-детям" закрылся, но одновременно был дан старт следующему XXIII фестивалю. Надеемся, что ребята всего самарского региона смогут познакомиться с новыми фильмами, и сами приобщиться к удивительному миру кино, сообщает пресс-служба СОФЖИ.
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