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Новости /  Общество /  Социум  

СО заняла 18 место из 20 в рейтинге регионов с самой дорогой новогодней арендой

28 ноября 2018 19:34
127
Попадание в рейтинг обеспечил четырехэтажный коттедж в Красноглинском районе.
Самарская область попала в рейтинг регионов с самой дорогой новогодней арендой и заняла там 18 место из 20. 

Попадание в рейтинг обеспечил четырехэтажный коттедж в Красноглинском районе площадью 1000 кв. м, который предлагают снять за 100 тысяч рублей за две ночи, передает «СО» ОНЛАЙН. 
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Комментарии



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