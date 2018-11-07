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СО вошла в пятерку лидеров рейтинга субъектов РФ по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО

7 ноября 2018 17:03
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На территории региона функционирует более 4,2 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций
Минэкономразвития России опубликовал рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Анализ данных показателей рейтинга проведен Центром «Грани» (г. Пермь).

Из 85 субъектов Российской Федерации в первую пятерку лидеров рейтинга вошли Ханты-Мансийский автономный округ (1 место; 42,84 балла), Хабаровский край (2 место; 37,24 балла), Республика Саха (Якутия) (3 место; 35,23 балла); Самарская область (4 место; 34,67 баллов), Пермский край (5 место; 32,72 балла).

Подробно результаты рейтинга будут обсуждаться на конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» в декабре этого года.

В Самарской области сектор социально ориентированных НКО активно развивается. На территории региона функционирует более 4,2 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. Численность занятых в них работников составляет более 22,5 тыс. человек.

Руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Юрий Жичкин: «Ключевыми сферами деятельности СОНКО традиционно являются деятельность общественных организаций, деятельность в области образования, культуры и спорта, организации досуга и развлечений, а также деятельность в области здравоохранения и оказания социальных услуг. Самарская область – один из немногих регионов России, в котором принят отдельный закон о поддержке благотворительной деятельности», передает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



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