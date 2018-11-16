СО: Голосуем на сайте  "Великие имена России"

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По промежуточным итогам финального тура "Великие имена России" за присвоение Курумочу имени Сергея Королёва проголосовали 53,2% россиян; у Внуково - 47, 1% голосов.Победит регион, где будет отдано больше голосов в процентном соотношении.Необходимо выбрать только один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.