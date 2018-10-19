СМИ узнали о виновных в аварии ракеты "Союз-ФГ"

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— С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, но также и его руководитель, и контролёры — их задача была не допустить неправильных действий, — заявил источник.Фамилии сборщиков указаны в бортовых журналах, которые хранятся в филиале ракетно-космического центра "Прогресс" на Байконуре. В них есть данные обо всех операциях, которые проводили с ракетой с момента прибытия на космодром до пуска, а также о тех, кто эти операции проводил и контролировал.Сообщается, что следствие уже изъяло нужную документацию на предприятии-изготовителе в Самаре и в филиале на Байконуре.***11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" произошла авария двигателя. Благодаря сработавшей системе аварийного спасения экипаж благополучно приземлился в Казахстане. Позднее космонавт Алексей Овчинин рассказал о том, как он и астронавт Ник Хейг перенесли аварию.