СМИ узнали о сроках запуска сетей 5G в российских городах-миллионниках

93

В частности, по планам Минкомсвязи в 2020 году сети 5G заработают в восьми городах, а к 2025-му — уже в 15.Представитель пресс-службы Tele2 заявил изданию, что доработка и внедрение сети 5G в коммерческую эксплуатацию произойдут не раньше 2021 года. Он отметил, что сети мобильной связи переходят в новое поколение примерно раз в 10 лет (стандарт 4G введен в 2011 году). 5G будет соответствовать этому тренду, считает собеседник.В то же время официальный представитель МТС Дмитрий Солодовников отметил, что отдельные решения 5G вендоры и операторы связи могут внедрить уже в 2018 году. В целом, по его словам, международному сообществу и Международному союзу электросвязи еще предстоит определить сетевую архитектуру, технологии, диапазоны частот для 5G.Представитель «Билайна» Анна Айбашева также отметила, что технология еще не стандартизирована, но операторы готовятся к ее внедрению. «Стандарт только формируется, и «МегаФон» активно участвует в его развитии», — заявили газете в пресс-службе компании.В Минкомсвязи отказались от комментариев, добавляет издание.Фото mediasat.info