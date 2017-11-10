СМИ узнали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-2018

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Их места займут сотрудники Росгвардии и полиции.

Как стало известно “Ъ”, Министерство образования и науки РФ и организационный комитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 FIFA рекомендовали крупнейшим университетам ряда городов—участников ЧМ выселить иногородних студентов из общежитий до начала мероприятия. В настоящее время в Российский студенческий союз (РСС) с сообщениями о грядущем выселении обратились учащиеся из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска. Освободившиеся места займут полицейские и сотрудники Росгвардии, обеспечивающие безопасность мероприятия. «Ультимативная форма решения проблемы с нарушением прав граждан провоцирует рост социальной напряженности»,— говорится в обращении РСС к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором общественники просят не допустить принудительного выселения студентов.

Глава РСС Василий Михайлов напомнил, что «принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно». По его словам, многие учащиеся обеспокоены тем, что будут изменены процесс обучения, сроки проведения сессии и условия прохождения практики. «Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше»,— настаивает господин Михайлов.

В связи с ЧМ-2018 были пересмотрены графики образовательных программ Самарского госуниверситета путей сообщения (СамГУПС), поэтому у студентов нет необходимости находиться в общежитиях во время проведения чемпионата в Самаре, рассказал “Ъ” проректор по учебной работе СамГУПС Максим Гаранин. Аудиторные занятия для студентов очной формы завершатся до 1 мая 2018 года, а сессию они пройдут уже в августе. «Отпадает необходимость находиться в Самаре, а значит, и потребность в общежитии»,— сказал господин Гаранин. Ректор Самарского государственного медицинского университета, глава комитета по образованию и науке Самарской облдумы Геннадий Котельников отметил, что Самара должна проявить гостеприимство и достойно принять не только гостей чемпионата, но и тех, кто будет организовывать безопасность: «В общежитиях медицинского вуза будет размещено 450 сотрудников полиции, о чем уже достигнута договоренность с МВД».

В пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» “Ъ” заявили, что «меры по реализации безопасности» разрабатываются и утверждаются соответствующими ведомствами.