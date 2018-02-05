СМИ узнали о новых требованиях бизнеса к разработчикам «закона Яровой»
5 февраля 2018 16:41
204
В обращении говорится, что расходы на исполнение требований по «закону Яровой» в течение пяти лет составят для МТС до 43 млрд руб., для «ВымпелКома» — не менее 63 млрд руб., для «МегаФона» — порядка 40 млрд руб., МГТС — не более 17 млрд руб. и для «ЭР-Телеком Холдинга» — около 50 млрд руб. В случае принятия инициативы в существующей сейчас редакции под действием «закона Яровой» останутся выделенные сети телефонной связи промышленных предприятий, что повлечет за собой большие затраты для компаний, которые используют их. В частности, такие сети есть у АЛРОСА, РЖД и ЛУКОЙЛа.
Помимо этого, указывают представители бизнеса, «закон Яровой» будет невозможно реализовать с 1 июля 2018 года, поскольку на рынке отсутствует необходимое для реализации требований оборудование, а существующие и действующие в настоящее время системы не могут быть модифицированы.
В связи с этим в РСПП предлагают законодателям сократить сроки и объемы хранимой информации, исключить из-под действия закона трафик выделенных сетей связи и сетей спецназначения, а также трафик корпоративных пользователей. Реализовывать требования предприниматели предлагают поэтапно, по географическому, в частности, принципу, и до 2022 года включительно.
Ранее РСПП уже высказывал свои предложения по поводу готовящегося антитеррористического пакета. В правительстве к замечаниям предпринимателей прислушались и исключили из текста законопроекта требование об определении объема хранилищ информации, исходя из монтированной емкости сетей связи, а также требование по хранению транзитного трафика. Но даже эти поправки могут в любом случае привести к прекращению развития сетей связи в стране. В заключении РСПП говорится, что реализация закона «полностью поглотит инвестиционные бюджеты операторов связи либо приведет к значительному росту тарифов на услуги связи (на 12–90% в зависимости от услуги и оператора связи)».
В конце января «Коммерсантъ» писал, что правительство признало обоснованной часть критики «закона Яровой» со стороны РСПП и согласилось на уступки. Минкомсвязи тогда изменило свой проект постановления и добавило туда формулировку о том, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик (за исключением голоса) в течение 30 суток. Объемы хранимой информации при этом могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.
До этого, 19 января, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство обсуждает возможность отсрочить вступление в силу «закона Яровой». На какой срок могут отложить инициативу, он не указал, но, по данным «Коммерсанта», вступление требований перенесут на октябрь 2018-го.
Антитеррористические поправки, получившие неофициальное название «закон Яровой», должны вступить в силу с июля 2018 года. Они обязывают операторов связи и интернет-компании хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов в течение шести месяцев, а данные об этом — в течение трех лет. Точные сроки и объемы того, что нужно будет хранить, установит правительство.
Фото – ИА «СоцИнформБюро»
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 февраля 2018 22:51
На встрече с жителями дома Елена Лапушкина подчеркнула, что ситуация будет находиться на особом контроле до полного ее разрешения. Социум
188
5 февраля 2018 20:10
"Технические возможности нашей взлетно-посадочной полосы позволяют отправлять самолеты даже в такую погоду." Социум
192
5 февраля 2018 19:25
При этом действие положений Градостроительного кодекса Российской Федерации относительно понятий «прилегающая территория» и «элементы... Социум
217
Здравоохранение
5 февраля 2018 21:06
Ежегодно услуги в учреждении получают около 570 человек. Здравоохранение
189
5 февраля 2018 17:29
2017 год стал знаковым для системы здравоохранения губернии. В минувшем году достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения. Здравоохранение
202
5 февраля 2018 10:24
Медики проведут акции в организациях и в образовательных учреждениях региона. Здравоохранение
212
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
90
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
320
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
344
Туризм
1 февраля 2018 17:21
На сегодняшний день Кипр является одной из самых посещаемых туристических стран мира. Ежегодно, курорты данной страны посещают более сотни тысяч туристов. Туризм
100
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
665
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1365
Образование
5 февраля 2018 09:45
В 2018 году из 21 участника областного этапа конкурса 4 – молодые учителя. Образование
163
2 февраля 2018 11:32
Соревнования будут проходить в один тур в режиме on-line. Образование
212
1 февраля 2018 12:24
40 рамок уже есть, еще 138 устройств закупят в ближайшее время. Образование
324
Культура
5 февраля 2018 12:55
Мероприятие приурочено ко Дню всех влюбленных. Культура
155
5 февраля 2018 12:38
Масленичные площадки разместятся и в других районах города. Культура
248
5 февраля 2018 09:58
Мероприятие состоится 10 февраля в 11:00. Культура
171
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
178
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
556
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
543
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
482
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
506
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1726
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
572
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
569
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7203
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
340
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3415
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1976
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2411
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2300
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1926
Мероприятия