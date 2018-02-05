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Новости /  Общество /  Социум  

СМИ узнали о новых требованиях бизнеса к разработчикам «закона Яровой»

5 февраля 2018 16:41
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Российский союз промышленников и предпринимателей не устроил последний вариант постановления по «закону Яровой». Бизнесмены заверили, что требования властей приведут к росту тарифов на связь до 90%, и попросили смягчить условия.
Как пишет РБК, представители бизнеса попросили разработчиков «закона Яровой» еще больше смягчить требования к хранению данных, поскольку, по их прогнозам, реализация положений существующей в настоящее время редакции проекта постановления Минкомсвязи приведет к росту тарифов на услуги связи на 12–90% и поглотит инвестиционные бюджеты мобильных операторов. Об этом говорится в заключении, подготовленном комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с текстом которого ознакомился «Коммерсантъ». Свой документ РСПП направил замглавы Минкомсвязи Дмитрию Алхазову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

В обращении говорится, что расходы на исполнение требований по «закону Яровой» в течение пяти лет составят для МТС до 43 млрд руб., для «ВымпелКома» — не менее 63 млрд руб., для «МегаФона» — порядка 40 млрд руб., МГТС — не более 17 млрд руб. и для «ЭР-Телеком Холдинга» — около 50 млрд руб. В случае принятия инициативы в существующей сейчас редакции под действием «закона Яровой» останутся выделенные сети телефонной связи промышленных предприятий, что повлечет за собой большие затраты для компаний, которые используют их. В частности, такие сети есть у АЛРОСА, РЖД и ЛУКОЙЛа.

Помимо этого, указывают представители бизнеса, «закон Яровой» будет невозможно реализовать с 1 июля 2018 года, поскольку на рынке отсутствует необходимое для реализации требований оборудование, а существующие и действующие в настоящее время системы не могут быть модифицированы.

В связи с этим в РСПП предлагают законодателям сократить сроки и объемы хранимой информации, исключить из-под действия закона трафик выделенных сетей связи и сетей спецназначения, а также трафик корпоративных пользователей. Реализовывать требования предприниматели предлагают поэтапно, по географическому, в частности, принципу, и до 2022 года включительно.

Ранее РСПП уже высказывал свои предложения по поводу готовящегося антитеррористического пакета. В правительстве к замечаниям предпринимателей прислушались и исключили из текста законопроекта требование об определении объема хранилищ информации, исходя из монтированной емкости сетей связи, а также требование по хранению транзитного трафика. Но даже эти поправки могут в любом случае привести к прекращению развития сетей связи в стране. В заключении РСПП говорится, что реализация закона «полностью поглотит инвестиционные бюджеты операторов связи либо приведет к значительному росту тарифов на услуги связи (на 12–90% в зависимости от услуги и оператора связи)».

В конце января «Коммерсантъ» писал, что правительство признало обоснованной часть критики «закона Яровой» со стороны РСПП и согласилось на уступки. Минкомсвязи тогда изменило свой проект постановления и добавило туда формулировку о том, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик (за исключением голоса) в течение 30 суток. Объемы хранимой информации при этом могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.

До этого, 19 января, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство обсуждает возможность отсрочить вступление в силу «закона Яровой». На какой срок могут отложить инициативу, он не указал, но, по данным «Коммерсанта», вступление требований перенесут на октябрь 2018-го.

Антитеррористические поправки, получившие неофициальное название «закон Яровой», должны вступить в силу с июля 2018 года. Они обязывают операторов связи и интернет-компании хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов в течение шести месяцев, а данные об этом — в течение трех лет. Точные сроки и объемы того, что нужно будет хранить, установит правительство.



Фото – ИА «СоцИнформБюро»


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