СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре

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Документ называется «Протокол №31806153609 заседания Единой закупочной комиссии по закупке у единого поставщика» и гласит, что «государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Московский театр «Современник», выступающее, как заказчик, и Михаил Ефремов, как «единственный поставщик (подрядчик) заключили договор. В контракте известный актер значится, как «индивидуальный предприниматель», который оказывает услуги театру в виде «участия в первом квартале 2018 года в качестве артиста-исполнителя в спектакле «Не становись чужим» в роли Макса, а также участия в репетициях к указанному спектаклю».Примечательно, что зарплаты других приглашенных артистов намного ниже, чем у Ефремова. Так, исполнителю роли брата главного героя актеру Сергею Шеховцову положено за репетиции и выступление в первом квартале 2018 года почти в 10 раз меньше — 255 тысяч рублей.Вознаграждение режиссера спектакля Сергея Газарова также скромнее, чем у Ефремова — сумма контракта с автором постановки составила 1,8 млн рублей.Директор театра «Современник» и Михаил Ефремов не смогли предоставить Федеральному агентству новостей комментарии по данной теме на момент публикации.