СМИ связали уход Малахова с Первого канала с конфликтом из-за декрета

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Как сообщает издание, Малахов сообщил руководству «Первого канала», что планирует уйти в декретный отпуск, так как его супруга беременна. На канале известие «встретили негативно», пишет журнал. Продюсер ток-шоу заявила, что телеведущему нужно выбирать между ток-шоу и декретным отпуском. Источники издания утверждают, что Малахов посчитал такой ответ «неприемлемым».31 июля РБК со ссылкой на источники сообщал, что Малахов покидает «Первый канал» и переходит на «Россию 1». Собеседник РБК на «Первом канале» тогда объяснял, что, ​уход спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят»: в программу вернулась продюсер, «которая работала там еще девять лет назад», но «Малахов с ней уже не сработался».«Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», — говорил собеседник РБК.Существует и другая версия ухода Малахова: так, русская служба Би-би-си сообщала, что пришедшая на телеканал продюсер Наталья Никонова собиралась добавить в программу политические темы. «Никонова вернулась на «Первый», чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами», — говорил источник издания.По данным радиостанции «Говорит Москва», на место Малахова могут прийти ведущие, которые «не принадлежат к кругу известных медийных персон».В ВГТРК заявляли, что Малахов «физически» не может перейти на другую работу, поскольку все руководство канала в отпуске. «Первый канал» отказывался комментировать эти сообщения.Андрей Малахов — один из самых популярных российских телеведущих. С 2001 года он ведет на «Первом канале» ток-шоу, которое сначала называлось «Большая стирка» и «Пять вечеров», а с 2005 года — «Пусть говорят». Forbes поместил телеведущего на 30-е место в рейтинге 50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта за 2017 год, оценив его доход в $1,2 млн.Фото: Михаил Метцель / ТАСС