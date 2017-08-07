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СМИ связали уход Малахова с Первого канала с конфликтом из-за декрета

7 августа 2017 14:34
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Как сообщает издание, Малахов сообщил руководству «Первого канала», что планирует уйти в декретный отпуск, так как его супруга беременна.
Телеведущий Андрей Малахов покинет «Первый канал» из-за конфликта с руководством в связи с желанием уйти в декретный отпуск, сообщает глянцевый журнал Elle со ссылкой на источники, близкие к Малахову и его жене Наталье Шкулевой. РБК направил запрос на «Первый канал», телеведущий на звонки не ответил.

Как сообщает издание, Малахов сообщил руководству «Первого канала», что планирует уйти в декретный отпуск, так как его супруга беременна. На канале известие «встретили негативно», пишет журнал. Продюсер ток-шоу заявила, что телеведущему нужно выбирать между ток-шоу и декретным отпуском. Источники издания утверждают, что Малахов посчитал такой ответ «неприемлемым».

31 июля РБК со ссылкой на источники сообщал, что Малахов покидает «Первый канал» и переходит на «Россию 1». Собеседник РБК на «Первом канале» тогда объяснял, что, ​уход спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят»: в программу вернулась продюсер, «которая работала там еще девять лет назад», но «Малахов с ней уже не сработался».


«Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», — говорил собеседник РБК.

Существует и другая версия ухода Малахова: так, русская служба Би-би-си сообщала, что пришедшая на телеканал продюсер Наталья Никонова собиралась добавить в программу политические темы. «Никонова вернулась на «Первый», чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами», — говорил источник издания.

По данным радиостанции «Говорит Москва», на место Малахова могут прийти ведущие, которые «не принадлежат к кругу известных медийных персон».

В ВГТРК заявляли, что Малахов «физически» не может перейти на другую работу, поскольку все руководство канала в отпуске. «Первый канал» отказывался комментировать эти сообщения.

Андрей Малахов — один из самых популярных российских телеведущих. С 2001 года он ведет на «Первом канале» ток-шоу, которое сначала называлось «Большая стирка» и «Пять вечеров», а с 2005 года — «Пусть говорят». Forbes поместил телеведущего на 30-е место в рейтинге 50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта за 2017 год, оценив его доход в $1,2 млн.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС


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Комментарии



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Как сообщает издание, Малахов сообщил руководству «Первого канала», что планирует уйти в декретный отпуск, так как его супруга беременна.
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