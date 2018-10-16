СМИ сообщили о наличии версии саботажа в расследовании аварии "Союза"

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По словам другого источника издания, в результате несрабатывания дренажного клапана боковой блок "вспорол обшивку и баки" второй ступени и вызвал взрыв, а космонавты были спасены благодаря системе аварийного спасения, которая во время распознала угрозу.Напомним, на ракете, которая должна была доставить российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга на МКС, после старта отключились двигатели второй ступени. Экипаж аварийно приземлился в Казахстане. К счастью, космонавты не пострадали. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высоко оценил действия экипажа "Союза" и операторов, отметив, что им удалось избежать гораздо худшего развития событий.