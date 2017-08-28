СМИ назвали единственный окупившийся в прокате летом российский фильм
28 августа 2017 18:06
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В России этим летом в кинопрокате оказался прибыльным только один фильм российского производства — комедия «Бабушка легкого поведения» режиссера Марюса Вайсберга с Александром Реввой в главной роли. Остальным новинкам российского кино добиться успеха в летнем сезоне не удалось, сообщает «Коммерсантъ».
В маркетинг фильма было вложено 40 млн руб., рассказал изданию президент компании «Каропрокат» (кинопрокатчика картины) Александр Рязанцев.
Как поясняет издание, фильм можно считать окупившимся в прокате, если его сборы как минимум вдвое превысили бюджет. По этому критерию не проходит ни одна российская картина, вышедшая на экраны этим летом. Прибыльной оказалась комедия «Бабушка легкого поведения». В России и СНГ она собрала 130 млн руб. при бюджете в 90 млн руб. Число ее зрителей составило 523,6 тыс.
Не смогли окупиться в прокате поддержанные Фондом кино фильмы «Блокбастер» и «Сказ о Петре и Февронии». Первый собрал 11 млн руб. при бюджете 50 млн руб., второй — 49 млн руб. при бюджете 140 млн руб.
Фильм Марюса Вайсберга стал четвертой лентой российского производства в 2017 году, получившей прибыль. Ранее вышли в прибыль блокбастер «Притяжение» Федора Бондарчука (производство — Art Pictures), комедия «Гуляй, Вася!» Романа Каримова (произведено студией Yellow, Black & White) и фильм ужасов Святослава Подгаевского «Невеста» киностудии «10/9».
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», на который ссылается «Коммерсантъ», с 1 июня по 20 августа кассовые сборы в России составили 11,185 млрд руб. Из них российская кинопродукция получила 399 млн руб., или 3,6%. Всего на российские фильмы в кино сходили 1,8 млн человек, или 3,7% от общего числа кинозрителей за это лето.
В середине августа министр культуры Владимир Мединский предсказал российскому кино в 2017 году рекордные сборы. «В этом году мы в очередной раз побьем рекорд с 1991 года кассовых сборов российского кино. Я в этом абсолютно убежден», — заявил он. По словам главы Минкультуры, 2016 год для российского кино стал рекордным по сборам за 25 лет.
По словам гендиректора кинодистрибуционной компании All Media Company Георгия Шабанова, одним из обстоятельств хороших сборов «Бабушки легкого поведения» стало время ее выхода. «Премьера фильма состоялась в конце августа, когда прокатный сезон уже начался. Люди возвращаются с дач, и начинаются нормальные сборы», — отметил он. Шабанов добавил, что в летний сезон отечественным картинам особенно тяжело собирать кассу. «Это сезон американских блокбастеров. Российские производители стараются не ставить в этот период свои амбициозные проекты. Некоторые рискуют, но не всегда это получается. При этом летом выходили вполне достойные [отечественные] фильмы, например «Холодное танго». Но это была драма, сам по себе некоммерческий жанр», — констатировал он.
В мае Мединский предложил ввести в российском кинобизнесе «протекционистские меры», чтобы «защищать российское кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда».
В 2017 году поддержку от Фонда кино получат 35 кинопроектов. В их числе фильм «Цой» Алексея Учителя, «Герой» Владимира Машкова, «Паркет» Александра Миндадзе и «Гипноз» Валерия Тодоровского. Кроме того, господдержку получат несколько мультфильмов («Снежная королева-4», «Волки и овцы-2»), и фильм «Большая земля» с Сергеем Безруковым в главной роли.
В начале года Министерство культуры вышло с предложением поднять пошлину на прокат зарубежного кино в России почти в 1,5 тыс. раз. В ведомстве объясняли это предложение желанием улучшить ситуацию с прокатом российского кино.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАССПодробнее на РБК:
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