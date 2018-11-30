СМИ: В России могут разрешить онлайн-продажу "красивых" автомобильных номеров

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Перед тем как дать постановлению дорогу в жизнь, предстоит установить, как будет проходить отбор знаков, кто станет контролировать проведение торгов и устанавливать критерии для них.Издание сообщает, что весь рынок "красивых" номерных знаков оценивается в десятки миллиардов рублей. А на дорогах России множество автомобилей стоят дешевле своих номерных знаков. Только за одни буквы ХХХ на знаке машина может вырастать в цене на три миллиона рублей, цена на знаки с комбинацией ААА начинается от одного миллиона рублей, с ООО — от 200 тысяч рублей.Ждать от Минэкономразвития и МВД внесения документа в Кабмин РФ придётся до 2 сентября 2019 года. Потому что перед этим, 4 августа 2019 года, в силу должен вступить закон "О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты".Весной этого года глава ГИБДД РФ Михаил Черников уже анонсировал создание аукциона для автомобильных номеров. А около недели назад в МВД предложили отменить пошлину за новые автомобильные номера. По заявлению официального представителя ведомства Ирины Волк, это связано с переходом соответствующих функций к частным компаниям.