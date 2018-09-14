СМИ: Пираты слили в Сеть каждый второй фильм российского кинопроката

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Компания подсчитала, что при суммарной аудитории Интернета в стране около 90 миллионов человек на каждого пользователя приходится 110 просмотров пиратских кинолент. А общее количество запросов в поисковиках в духе "смотреть бесплатно фильм/сериал" составило почти 10 миллиардов за год.— Количество пиратских копий фильмов составило 211 единиц в 2017 году, что более чем в шесть раз превышает показатель годом ранее (33 "экранки"). Только за первые девять месяцев 2018 года количество опубликованных "экранок" уже перевалило за отметку в 280 копий. Таким образом, почти каждая вторая кинокартина, вышедшая в 2018 году в прокат, была скопирована пиратами и выложена в Сеть, — цитирует агентство специалистов.Главными рекламодателями пиратских фильмов и сериалов являются онлайн-казино и игровые сайты. Врезка делается прямо в киноленту, а в среднем нелегальный ресурс зарабатывает три доллара за 1000 просмотров. А в месяц крупный пиратский сайт получает уже около 10 000 долларов США. И это при том, что создание такого портала занимает всего 240 долларов и начинает окупаться с 80 тысяч просмотров видео.