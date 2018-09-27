СМИ: Перед пуском "Союз МС-10" проверили на наличие следов от сверла

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Запуск корабля к МКС запланирован на 11 октября. "Союз МС-10" допущен к заправке на космодроме Байконур, сообщат РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.— Дополнительные проверки на герметичность прошли сразу же после расконсервации корабля. Никаких проблем с кораблём не обнаружено. У него в рамках предстартовой подготовки перед стыковкой к ракете-носителю осталась заправка компонентами топлива, которая пройдёт в четверг, — цитирует агентство своего собеседника.С космическим кораблём уже познакомились экипажи, осмотрели и потренировались в бытовом отсеке и спускаемом аппарате. Перед приёмкой космонавты проведут ещё одно занятие в "Союзе".Более тщательную проверку, чем обычно, "Союз МС-10" прошёл из-за того, что 30 августа на МКС стало падать давление, причиной оказалось повреждение обшивки в пристыкованном космическом корабле "Союз МС-09". Предварительная версия повреждения обшивки из-за метеора не подтвердилась после того, как в корпусе нашли след от сверла. Организована специальная комиссия, которая устанавливает причины появления дыры. На "Союзе" с просверленным отверстием разрешили лететь на Землю.