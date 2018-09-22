СМИ: Apple добавила секретную функцию слежения в iOS 12

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По данным издания, теперь на основе телефонных звонков и отправленных по электронной почте писем пользователи получают баллы в "рейтинге доверия". Кроме того, в Купертино автоматически отправляется информация обо всех покупках владельца "яблочного" устройства.Представители компании заверили, что операционная система не читает письма владельцев телефонов. Передача данных для составления рейтинга в Apple проходит в зашифрованном режиме, поэтому отследить, как он составлялся, невозможно. А через какой-то промежуток времени информация якобы обнуляется. При этом, каким именно образом нововведение поможет в борьбе с мошенничеством, не уточняется.Фото: © Apple