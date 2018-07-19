СКР раскрыл содержание новых статей УК, вводящих уголовную ответственность за связанные с врачебными ошибками преступления
19 июля 2018 21:22
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Ранее СКР предложил ввести новые статьи в УК РФ — ст. 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст. 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Теперь СКР раскрыл подробности их содержания.
Ст. 124.1 предполагает уголовную ответственность за «ненадлежащее оказание медицинской помощи или услуги», если это повлекло за собой смерть человека или двух и более лиц либо «гибель плода человека и/или причинение тяжкого вреда здоровью человека». Под плодом человека понимается «внутриутробно развивающийся человеческий организм с девяти недель до рождения». Наказание — штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы от двух до семи лет и запрет занимать определенные должности.
Ст. 124.2 предусматривает уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие либо уничтожение, а также за «подмену биологических материалов с целью сокрытия ненадлежащего оказания медпомощи другим медицинским работником», действия которого повлекли смерть, причинение тяжкого вреда здоровью либо гибель плода.
Вторая часть этой же статьи определяет ответственность за те же деяния, совершенные руководителями медицинских организаций. Наказание — принудительные работы, лишение свободы на срок до четырех лет и запрет на занятие определенной деятельностью.
За счет выделения ятрогенных преступлений в отдельную статью УК — 124.1 врачей более не будут судить по ст. 109, 118 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), рассказал на мероприятии президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль.
Именно на эти три статьи приходится большинство случаев привлечения медиков к уголовной ответственности.
Однако, по словам Рошаля, у врачебного сообщества с СКР остаются разногласия в отношении предложенной ст. 124.1.
В статье не указано, какие именно нарушения профессиональных обязанностей врача будут трактоваться как причина нанесения тяжкого вреда здоровью или смерти пациента, а то, как она сформулирована сейчас, оставляет возможности для крайне широкого трактования. По словам Рошаля, медицинскому сообществу также не нравится появление в этой статье термина «плод». «Если мы оставим статью в таком виде, в котором она предлагается сейчас, мы приведем к тому, что из профессии уйдут врачи-акушеры, например», — считает он.
Следственный комитет не будет привлекать медицинских работников к уголовной ответственности за врачебные ошибки, заявил в ходе конференции замруководителя главного управления криминалистики СКР Анатолий Сазонов.
«Мы привлекаем к уголовной ответственности медицинских работников, которые допустили грубейшие нарушения стандартов и протоколов лечения, — пояснил он. — Что касается термина «плод человека», то мы готовы с медицинским сообществом это обсуждать и приходить к консенсусу», — заявил Сазонов.
Рошаль отметил, что все изменения в УК, обсуждаемые со Следственным комитетом, носят рабочий характер и пока далеки от финального варианта. Он также назвал в целом конструктивным характер работы с СК над поправками в Уголовный кодекс, а также подчеркнул, что «предложения не направлены на ужесточение наказаний медицинских работников» и не вводят в уголовную практику понятие «врачебная ошибка».
По словам Рошаля, сообщество «Национальная медицинская палата» продолжит настаивать на том, что решать, может ли врач заниматься профессиональной деятельностью, должен не суд, а «профессиональное врачебное объединение, как это происходит в других странах».
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