СКР проверяет на предмет уклонения от налогов сделку по продаже «Ростеху» 24% акций производителя оптики
4 июля 2018 07:59
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«Сибтопэнерго», как считают следователи, могла не заплатить налог на прибыль в размере 56,3 млн руб., продав акции производителя продукции двойного назначения через офшор, следует из направленного в мае обращения СКР в управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (письмо есть у РБК).
22 октября 2013 года кипрская компания Labrosan Holdings Limited купила 24% акций ЛЗОС у двух компаний: 10% — у «Сибтопэнерго», по цене 82 млн руб., и еще 14% — у компании «Инвест Плюс» за 97 млн руб. Спустя два месяца — 24 декабря 2013 года — Labrosan Holdings Limited продала эти 24% ЛЗОС госкорпорации «Ростех» в пять раз дороже — за 862,6 млн руб. Факт сделки РБК подтвердили в «Ростехе».
«Установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны указанному лицу. «Основная цель использования офшорной компании Labrоsan Holdings Limited в сделке по отчуждению 24% пакета ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — говорится в письме СКР в ФНС.
Следователи просят налоговиков информировать СКР о наличии у ФНС сведений о нарушениях ООО «Сибтопэнерго» налогового законодательства. РБК направил запросы в СКР по Москве и УФНС по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ход проверки. Следователь, проводящий проверку, отвечать на вопросы РБК отказался.
В материалах СК уточняется, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами которого были новосибирский предприниматель Эдуард Таран и подконтрольный ему офшор Seawave Global Management (компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах). Таран был и конечным бенефициаром Labrosan Holdings Limited, следует из данных СКР.
В «Ростехе» в ответ на запрос РБК сделку по приобретению ЛЗОС назвали «соответствующей стратегии развития корпорации, которая ставила цель консолидировать российские оборонные предприятия в руках государства». «Исходя из этого, было все равно, кто выступает продавцом пакета, — мы прагматично решали государственную задачу и забрали из частного владения стратегически важный актив. С точки зрения закона данная сделка является безупречной, «Ростех» действовал в полном соответствии с правовыми нормами», — сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Там уточнили, что не инициировали проверок в отношении контрагентов, но готовы оказать содействие следствию в необходимом объеме.
В пресс-службе «РАТМ Холдинга» сообщили РБК, что стоимость сделки по продаже «Ростеху» 24% акций ЛЗОС была определена на основании отчета об оценке, а саму сделку одобрило правление госкорпорации.
«Законность данной сделки проверялась как уполномоченным налоговым органом, так и правоохранительными органами Российской Федерации, в том числе Главным следственным управлением СК РФ по Москве. По результатам проверки состава преступления не установлено, о чем принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили РБК в пресс-службе «РАТМ Холдинга».
Законность продажи акций ЛЗОС проверялась также во время выездных налоговых проверок, по результатам которых налоговым органом были доначислены налоговые платежи, а налогоплательщики их исполнили, подчеркнул представитель холдинга. «Обстоятельства в период с 2016 года по настоящее время неоднократно проверялись уполномоченными государственными органами», — резюмировали в компании.
50-летний Эдуард Таран в 1992 году создал АОЗТ «РАТМ», которое стало одним из крупнейших угольных трейдеров, поставляя энергетические угли в интересах Минобороны, структур РАО «ЕЭС» и других энергосистем, говорится в биографии предпринимателя на сайте холдинга. «Сегодня «РАТМ Холдинг» — это диверсифицированное объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, оборонной и стекольной промышленности, корабельного насосостроения, инвестиционного и девелоперского направлений деятельности», — уточняют в холдинге.
Таран контролирует более 70 компаний, среди которых ПАО «Ростовский оптико-механический завод», АО «Экран — оптические системы», ОАО «НПО «Гидромаш», ЗАО «Катайский насосный завод», АО «Завод «Экран», АО «УК «РАТМ-Девелопмент» и ООО «Управляющая компания «Ломоносов Капитал», действующее как венчурный инвестиционный фонд. Для некоторых городов предприятия, входящие в «РАТМ Холдинг», — градообразующие, утверждают в компании. Таран входит в попечительский совет Российской шахматной федерации.
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