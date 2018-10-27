Шутник переклеил стрелки в IKEA и вызвал панику среди заблудившихся покупателей

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Субботним вечером в полицию Атланты (США) стали поступать десятки звонков. Звонившие сообщали, что у них проблемы — они не могут выбраться из магазина IKEA. Многие из них сообщали, что испытывают из-за этого приступы паники. Полицейские тут же выехали на место, а вскоре к ним присоединились и пожарные, пишет Thereisnews.В магазине перед копами и огнеборцами предстала следующая картина: продавцы были увлечены компьютерной игрой, собравшись возле одной из касс. Клиентов рядом не было, и они, видимо, думали, что всё в порядке. Между тем в павильонах тихая паника постепенно переходила в набат.Толпы клиентов бродили из зала в зал, каждый раз то оказываясь в тупике, то возвращаясь туда же, откуда пришли. Вскоре стало ясно, что стрелки внутри IKEA указывали неверное направление. После изучения видеозаписи стало ясно, что это был чей-то злой замысел. Полицейские объявили в розыск мужчину, который переклеил эти стрелки. Для чего кому-то понадобилось так злобно шутить — выяснят правоохранители… Если найдут юмориста.