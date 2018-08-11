Шутки за 500 тысяч. Гонорары Петросяна и Степаненко взлетели вдвое из-за развода
11 августа 2018 22:51
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На фоне развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко резко возросла их популярность у поклонников. Теперь организаторы концертов готовы платить вдвое больше за выступление — от полумиллиона до 700 тысяч рублей, сообщает КП со ссылкой на промоутера Сергея Лаврова.
— Раньше концерт Евгения Вагановича стоил 350–500 тысяч рублей. Сейчас будем продавать по 500–700 тысяч. У Степаненко точно так же — за меньшие деньги она выступать не станет, — отметил промоутер.
Промоутер назвал данное явление Петросян-бумом. При этом если раньше юмористы собирали небольшие ДК, да и то не каждый раз, то сейчас их концерты планируют проводить на более крупных площадках. Кроме того, намечен большой гастрольный тур.
Ранее стало известно о разводе Петросяна и Степаненко. Как отмечалось, имущество они делят через суд. В адвокатском бюро "Забралова, Крылова и партнёры", которое представляет в суде интересы Степаненко, заявили, что она рассчитывает после развода на 50% и ещё 7% — половину от стоимости имущества, "выведенного" из семейного бюджета супругом.
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