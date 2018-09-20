Штормовое предупреждение: в восточной половине Самарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы -0,-2°С
20 сентября 2018 18:37
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: ночью 21 сентября 2018 года местами в восточной половине Самарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы -0,-2°С.
В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.
Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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