Штормовое предупреждение: В Самарской области ожидается дождь с порывистым ветром
27 сентября 2018 15:07
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Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
При осадках:
- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;
- владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
Будьте внимательны и осторожны!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, передает пресс-служба облМЧС.
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