«Шпионы не спят»: в Роскачестве рассказали, как защитить смартфон от прослушки

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В Роскачестве рассказали, что «шпионить» могут даже самые обычные приложения на смартфонах. Мало кто знает, но даже виджет фонарика может быть механизмом у хакеров, так как даже такие безобидные сервисы всегда запрашивают доступ к снимкам или телефонной книге.Эксперты рассказали, как человек может защитить свой смартфон от прослушки. Пользователям стоит тщательнее читать, какие запросы делает то или иное приложение. К примеру, сервису с обоями для экрана едва ли необходимы контакты или геолокация человека. Для безопасности стоит разрешать приложениям доступ к личным данным лишь тогда, когда это действительно нужно и безопасно. Стоит проверить настройки и посмотреть, какие разрешения есть у уже установленных сервисов, считают эксперты.«Шпионы не спят», - шутят в Сети многие пользователи, которые признаются, что они боятся использовать голосовые помощники и не отсылают аудиосообщения. Как оказалось, в этом есть логика. По словам экспертов Роскачества, для защиты от прослушки действительно можно отключать доступ мессенджеров к микрофону и не пользоваться голосовыми командами. Тогда риск «шпионажа» будет минимален, ведь микрофон будет работать лишь в режиме разговора.Конечно же, важно скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов. Так снижается риск получить вирусы или стать жертвой хакеров. Пользователю, который хочет обезопасить себя от возможных прослушек и слежек, стоит внимательно проверить все настройки и узнать, какие приложения и сервисы отслеживают местоположение, имеют доступ к данным и контактам, а также могут «подслушивать» через постоянно включенный микрофон.