Шойгу раскрыл подробности масштабных учений "Восток–2018"

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Почти 300 тысяч военных, больше тысячи вертолётов, самолётов и беспилотников, 36 тысяч танков и БТР привлекут к масштабным военным учениям "Восток-2018", которые станут крупнейшими в России с 1981 года. Об этом журналистам сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, манёвры будут иметь беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил.- Они в чём-то повторяют учения "Запад-81", но в чём-то, пожалуй, ещё масштабнее, - проанонсировал министр. - Больше тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ.Манёвры "Восток-2018" будут проходить с 11 по 15 сентября. По словам экспертов, это будет главный комплексный экзамен боевой подготовки Вооруженных сил за этот год. Сценарий предусматривает практический розыгрыш боевых действий. По сути, "Восток-2018" — это целый ряд связанных единым замыслом специальных учений.Фото: соцсети