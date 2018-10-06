Шквал жалоб заставил Microsoft приостановить обновление Windows 10

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Американская компания Microsoft на время проверки приостановила распространение обновления Windows 10 из-за жалоб пользователей. Об этом заявила поддержка компании в своём блоге.Всех пострадавших в Microsoft попросили связаться с компанией. Тем, кто скачивал и устанавливал Windows 10 вручную, рекомендовали отказаться от обновления. Российские пользователи могут обратиться за помощью по номеруОбновление вышло 2 октября. Через несколько дней пользователи начали жаловаться на потерю файлов из папки "Мои документы". Предположительно, проблема возникла из-за некорректной работы хранилища OneDrive.