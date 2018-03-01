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Новости /  Общество /  Социум  

Школьников Самарской области знакомят с работой лесничих

1 марта 2018 19:51
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Одной из важнейших целей проведения акции является профессиональная ориентация подрастающего поколения и популяризация «лесных профессий», информирование учащихся о работе сотрудников лесного хозяйства и учебных заведениях, расположенных на территории наш
Открытие уроки с участием лесничих, экскурсии на пожарно-химические станции и другие мероприятия в рамках Всероссийской акции «Лесники открывают двери» проходят на территории региона практически ежедневно, начиная с 20 февраля.

Одной из важнейших целей проведения акции является профессиональная ориентация подрастающего поколения и популяризация «лесных профессий», информирование учащихся о работе сотрудников лесного хозяйства и учебных заведениях, расположенных на территории нашего региона, которые ведут подготовку специалистов лесного хозяйства.

В Рачейском лесничестве для проведения таких тематических встреч с учащимися школ были определены две пожарно-химические станции 2 типа. В ходе экскурсий ребятам рассказали о лесохозяйственной технике, которая используется при тушении пожаров в лесу, при проведении заготовки леса и лесовосстановительных работ. Школьники узнали об учебных заведениях, в которых готовят лесных специалистов. Например, обучающиеся на заочном отделении и совмещающие учебу с основной работой мастера Рачейского лесничества рассказали о том, что в Самарской сельскохозяйственной академии, расположенной в городском округе Кинель, есть факультет «Лесное дело». На этот факультет можно поступить на бюджетной основе и дополнительно получив целевое направление от министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, которое дает преимущественное право при зачислении в ВУЗ и гарантированное трудоустройство после окончания ВУЗа. Сама академия расположена в живописном месте и предоставляет собой студенческий городок со всей необходимой инфраструктурой, в котором всем студентам предоставляются места в общежитии.

«Мы очень хотим, чтобы нам на смену пришли думающие, образованные специалисты, любящие и охраняющие природу. И надеемся, что через несколько лет кто-то из этих ребят вместе с нами будет работать в лесу» - подводит итог мероприятия лесничий Ольга Грошева.

За первую неделю акции открые диалоги и экскурсии со школьниками также провели сотрудники Ново-Буянского, Кинель-Черкасского, Сергиевского, Ставропольского и Сызранского участковых лесничеств, сообщает пресс-служба минлесхоза Самарской области.



Фото:   пресс-служба минлесхоза Самарской области
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Комментарии



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Одной из важнейших целей проведения акции является профессиональная ориентация подрастающего поколения и популяризация «лесных профессий», информирование учащихся о работе сотрудников лесного хозяйства и учебных заведениях, расположенных на территории наш
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Одной из важнейших целей проведения акции является профессиональная ориентация подрастающего поколения и популяризация «лесных профессий»,... Социум
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