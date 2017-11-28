Школьникам Самары и Чапаевска рассказали о правилах поведения на железной дороге

83

В период с 22 по 24 ноября в Самарском регионе Куйбышевской железной дороги прошли совместные мероприятия специалистов по охране труда Самарской дистанции пути и начальника вагона охрана труда службы охраны труда и промышленной безопасности.Для учеников 4-х и 7-х классов средней школы № 174 г.о. Самара и средней школы № 12 г. Чапаевск были проведены лекции о правилах безопасного нахождения на объектах инфраструктуры железной дороги. Занятия проводились в интерактивной форме, железнодорожники показали видеосюжеты на тему: «Железная дорога - зона повышенной опасности», а также раздали ребятам тематические буклеты.Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы дети и подростки. Немало случаев травматизма со смертельным исходом. Железная дорога является зоной повышенной опасности: находясь вблизи путей, нужно быть предельно бдительным самому и внимательным к окружающим. Опасность наезда на людей особенно возрастает в густо населенных пунктах и пригородных зонах.Говоря о поведении детей на объектах транспорта, важно отметить, что очень часто их визиты на железную дорогу связаны не с необходимостью воспользоваться транспортом в качестве пассажиров, а с играми - следствием неорганизованного досуга несовершеннолетних, сообщает КбшЖД.