Школьникам Советского района Самары полицейские торжественно вручили первые паспорта

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Поздравить ребят со столь торжественным моментом пришли ветераны Великой Отечественной войны Сендюряев Николай Яковлевич, Гаршина Мария Ивановна, Ермолаев Иван Павлович, Назаров Филипп Яковлевич и Яцун Роза Васильевна.Майор полиции Денис Лютиков поздравил юношей и девушек с получением главного документа гражданина России. Он напомнил, что паспорт является основным документом, удостоверяющим личность человека, а потому относиться к нему необходимо бережно. В беседе со школьниками Денис Лютиков отметил: «У новоиспеченных обладателей паспортов появились не только предусмотренные законом права, но и обязанности, а также серьезнейшая задача - достойно нести звание российского гражданина», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.