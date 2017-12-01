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Новости /  Общество /  Социум  

«Школа муниципального депутата» в Самаре выбрала лучшую законотворческую инициативу

1 декабря 2017 09:45
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«Школа муниципального депутата» в Самаре выбрала лучшую законотворческую инициативу
Победителем конкурса стал управляющий микрорайоном Алексей Ткачук.

Алексей Ткачук выступил с инициативой по ускорению перевода в муниципальную собственность бесхозных построек, металлических гаражей. Свою инициативу ему предстоит  защитить в Совете Федерации.

«Школа муниципального депутата» - проект Самарского регионального отделения Всероссийского совета по местному самоуправлению, реализовывается  в рамках  партийного проекта  «Гражданский университет». Инициатором ее стал Дмитрий Азаров, будучи председателем комитета по местному самоуправлению, федеративному устройству и делам Севера Совета Федерации. 
В Самаре свои двери «Школа» открыла 21 апреля, во всероссийский День местного самоуправления.
Обучались в «Школе муниципального депутата» не только депутаты представительных органов местного самоуправления, также члены молодежного парламента, «Молодой гвардии «Единой России», представители общественных советов, управляющие микрорайонов.  Всего порядка 200 молодых людей.
Школой демократии и ответственности назвал Президент Владимир Путин местное самоуправление.
«От эффективной работы представительных органов муниципальных образований во многом зависит решение самых актуальных социальных, хозяйственных,  других вопросов, следовательно, благополучие граждан», -  не раз отмечал  глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Спикерами «Школы муниципального депутата» стали преподаватели Самарского университета, руководители регионального и местного отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководители представительных органов власти, некоммерческих организаций,  депутаты  городских парламентов,   опытные депутаты районных советов. В финале обучения слушатели разрабатывали свою законотворческую инициативу  -  один из важных этапов «Школы муниципального депутата». На конкурс было представлено больше двух десятков законотворческих инициатив, сообщает пресс-служба реготделения "Единой России".




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