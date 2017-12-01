«Школа муниципального депутата» в Самаре выбрала лучшую законотворческую инициативу

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выступил с инициативой по ускорению перевода в муниципальную собственность бесхозных построек, металлических гаражей. Свою инициативу ему предстоит защитить в Совете Федерации.«Школа муниципального депутата» - проект Самарского регионального отделения Всероссийского совета по местному самоуправлению, реализовывается в рамках партийного проекта «Гражданский университет». Инициатором ее стал, будучи председателем комитета по местному самоуправлению, федеративному устройству и делам Севера Совета Федерации.В Самаре свои двери «Школа» открыла 21 апреля, во всероссийский День местного самоуправления.Обучались в «Школе муниципального депутата» не только депутаты представительных органов местного самоуправления, также члены молодежного парламента, «Молодой гвардии «Единой России», представители общественных советов, управляющие микрорайонов. Всего порядка 200 молодых людей.Школой демократии и ответственности назвал Президент Владимир Путин местное самоуправление.«От эффективной работы представительных органов муниципальных образований во многом зависит решение самых актуальных социальных, хозяйственных, других вопросов, следовательно, благополучие граждан», - не раз отмечал глава Самарской области Дмитрий Азаров.Спикерами «Школы муниципального депутата» стали преподаватели Самарского университета, руководители регионального и местного отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководители представительных органов власти, некоммерческих организаций, депутаты городских парламентов, опытные депутаты районных советов. В финале обучения слушатели разрабатывали свою законотворческую инициативу - один из важных этапов «Школы муниципального депутата». На конкурс было представлено больше двух десятков законотворческих инициатив, сообщает пресс-служба реготделения "Единой России".