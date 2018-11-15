«Школа экологических инспекторов» ОНФ проведет выездной обучающий семинар в Самаре

85

Жители прибрежной зоны реки Самара поселка Чкалова неоднократно жаловались на неблагоприятную экологическую ситуацию рядом с их жилыми домами, где много мусора и его очень долго не вывозят, сообщил член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук.В рамках «Школы общественных экологических инспекторов» молодым общественникам разъяснят возможности общественного экологического контроля и правила взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с правоохранительными органами по фактам экологических нарушений, как правильно фиксировать и оформлять нарушения. Эти знания повышают экологическое сознание и ответственность граждан, считают в ОНФ.В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» «Школа общественных экологических инспекторов» проводит обучающие семинары во всех регионах страны, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.