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Новости /  Общество /  Социум  

Школа авиационного двигателестроения Самарского университета подтвердила свое лидерство в России

16 ноября 2018 16:52
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Команда студентов вернулась с профильной олимпиады абсолютными победителями.
Команда студентов вернулась с профильной олимпиады абсолютными победителями.

В Московском авиационном институте отметили победителей 51-й всероссийской студенческой олимпиады «Авиационные двигатели и энергетические установки». Участие в ней приняли студенты из шести крупнейших вузов страны, ведущих подготовку специалистов в области авиационного и ракетного двигателестроения: Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КАИ - Казань), Московского авиационного института, Омского государственного технического университета, Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева, Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и Уфимского авиационного технического университета. До 2013 года олимпиада носила статус международной – в Россию приезжали студенты из Харьковского авиационного института (Национального аэрокосмического университета).

К профильной олимпиаде и ее победителям самое пристальное внимание проявляют крупнейшие работодатели в области авиационного двигателестроения со всей страны и из-за рубежа.

Задания олимпиады включают в себя четыре раздела, призванные проверить подготовку студентов по основным этапам создания двигателя. Это расчет и проектирование (как двигателя, так и лопаточных машин), основы конструирования и технология производства. Задачи по каждому разделу нужно решить за час.

«Участие в олимпиаде направлено, прежде всего, на улучшение подготовки студентов двигателестроительных специальностей.
Подразумевается, что студенты должны существенно углубить свои знания в области теории двигателей, теории лопаточных машин, конструкции авиационных газотурбинных двигателей и технологии их производства, - говорит доцент кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов (КиПДЛА) Самарского университета Александр Виноградов. – С другой стороны, она позволяет сравнить различные подходы к преподаванию в родственных университетах, знакомит с новыми учебными пособиями, оснащением учебных лабораторий, выполняя, таким образом, роль методической конференции. Самарский университет участвует в олимпиаде с самого его основания, то есть больше полувека, и прилагает большие усилия по сохранению и развитию этой важной
традиции, объединяющей двигателестроительные вузы страны».

В команду Самарского университета вошли студенты института двигателей и энергетических установок Вадим Щемелев, Кирилл Десюкевич, Виталий Шипунов, Никита Кузнецов, Алексей Горохов, Алексей Мязитов и Артур Сулейманов. Традиционно в этой олимпиаде определяются как личное первенство в каждой из дисциплин, так и командное. Ребята завоевали семь призовых мест из 12 в личном
зачете. Эти результаты позволили команде занять 1-е место в общем зачете и обойти как студентов Уфимского авиационного технического университета, так и Рыбинского государственного авиационного технического университета. Команда хозяев финала - Московского авиационного института - заняла четвёртое место. Самарские студенты заняли личные первые места в трёх дисциплинах из четырёх, а также первые два места в общем личном зачёте.

Подготовкой команды Самарского университета занимались профессор кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Зрелов, Александр Виноградов, доценты кафедры теории двигателей летательных аппаратов Андрей Ткаченко и Олег Батурин, доцент кафедры технологий производства двигателей Александр Мещеряков и старший преподаватель этой же кафедры Андрей
Балякин, передает пресс-служба облправительства. 
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