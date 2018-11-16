Школа авиационного двигателестроения Самарского университета подтвердила свое лидерство в России
16 ноября 2018 16:52
102
В Московском авиационном институте отметили победителей 51-й всероссийской студенческой олимпиады «Авиационные двигатели и энергетические установки». Участие в ней приняли студенты из шести крупнейших вузов страны, ведущих подготовку специалистов в области авиационного и ракетного двигателестроения: Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КАИ - Казань), Московского авиационного института, Омского государственного технического университета, Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева, Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и Уфимского авиационного технического университета. До 2013 года олимпиада носила статус международной – в Россию приезжали студенты из Харьковского авиационного института (Национального аэрокосмического университета).
К профильной олимпиаде и ее победителям самое пристальное внимание проявляют крупнейшие работодатели в области авиационного двигателестроения со всей страны и из-за рубежа.
Задания олимпиады включают в себя четыре раздела, призванные проверить подготовку студентов по основным этапам создания двигателя. Это расчет и проектирование (как двигателя, так и лопаточных машин), основы конструирования и технология производства. Задачи по каждому разделу нужно решить за час.
«Участие в олимпиаде направлено, прежде всего, на улучшение подготовки студентов двигателестроительных специальностей.
Подразумевается, что студенты должны существенно углубить свои знания в области теории двигателей, теории лопаточных машин, конструкции авиационных газотурбинных двигателей и технологии их производства, - говорит доцент кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов (КиПДЛА) Самарского университета Александр Виноградов. – С другой стороны, она позволяет сравнить различные подходы к преподаванию в родственных университетах, знакомит с новыми учебными пособиями, оснащением учебных лабораторий, выполняя, таким образом, роль методической конференции. Самарский университет участвует в олимпиаде с самого его основания, то есть больше полувека, и прилагает большие усилия по сохранению и развитию этой важной
традиции, объединяющей двигателестроительные вузы страны».
В команду Самарского университета вошли студенты института двигателей и энергетических установок Вадим Щемелев, Кирилл Десюкевич, Виталий Шипунов, Никита Кузнецов, Алексей Горохов, Алексей Мязитов и Артур Сулейманов. Традиционно в этой олимпиаде определяются как личное первенство в каждой из дисциплин, так и командное. Ребята завоевали семь призовых мест из 12 в личном
зачете. Эти результаты позволили команде занять 1-е место в общем зачете и обойти как студентов Уфимского авиационного технического университета, так и Рыбинского государственного авиационного технического университета. Команда хозяев финала - Московского авиационного института - заняла четвёртое место. Самарские студенты заняли личные первые места в трёх дисциплинах из четырёх, а также первые два места в общем личном зачёте.
Подготовкой команды Самарского университета занимались профессор кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Зрелов, Александр Виноградов, доценты кафедры теории двигателей летательных аппаратов Андрей Ткаченко и Олег Батурин, доцент кафедры технологий производства двигателей Александр Мещеряков и старший преподаватель этой же кафедры Андрей
Балякин, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 ноября 2018 19:03
Итоги конкурса были отчасти предсказуемы. Уже на этапе зрительского голосования с большим отрывом наметились лидеры. Социум
201
16 ноября 2018 18:35
В новом участковом пункте полиции будут нести службу двое участковых уполномоченных полиции и инспектор по делам несовершеннолетних, которые поблагодарили... Социум
107
16 ноября 2018 16:52
Команда студентов вернулась с профильной олимпиады абсолютными победителями. Социум
99
Здравоохранение
16 ноября 2018 11:54
Полезный сырок изготовлен из творога, сахара, глазури, допускается присутствие сливок и сливочного масла. Здравоохранение
161
16 ноября 2018 11:37
Инициаторами мероприятия по обмену опытом стали родители. Здравоохранение
167
15 ноября 2018 17:30
Сегодня, 15 ноября, в Казани начал работу VI Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: казанские чтения», в котором принимают... Здравоохранение
303
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
153
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
233
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
312
Туризм
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
296
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
495
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
394
Образование
14 ноября 2018 15:46
Одна из основных ее целей – стимулировать интерес к истории Самарского края через историю России. Образование
309
13 ноября 2018 10:46
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
249
13 ноября 2018 10:09
Аттестация проходит в обезличенном виде в рамках госпрограммы по повышению качества образования в России. Образование
289
Культура
16 ноября 2018 13:44
Экспозиция разместится в областной библиотеке. Культура
146
16 ноября 2018 11:44
Он основан на сказке «Приключения Чиполлино». Культура
168
16 ноября 2018 10:10
Первая встреча состоится 18 ноября. Культура
164
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
230
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
605
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1629
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
319
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
307
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
797
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
868
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
837
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
873
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
725
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
740
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1150
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1512
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1572
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2704
Мероприятия