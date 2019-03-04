Широкая масленица в Самаре: праздничные мероприятия пройдут во всех районах города
4 марта 2019 17:56
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Жителей города приглашают встречать весну на городских площадях, в скверах и парках, также активно задействованы традиционные площадки около домов культуры. Праздничные мероприятия будут проходить в течение всей недели. Организаторы обещают традиционные народные забавы, спортивные эстафеты, выступление творческих коллективов, блины и горячие напитки.
Жители смогут проводить зиму 6 марта в 15:00 в сквере им. Санфировой, 7 марта в 11.00 начнутся проводы зимы в Струковском саду, самарцев ждут 7 марта в 12:00 на Солнечной поляне (ул. Солнечная, 43), 9 марта в 12:00 запланированы масленичные гуляния в сквер им. Мичурина. В воскресенье 10 марта празднование широкой масленицы пройдет в 11.00
парке им. 50-летия Октября, в 12:00 стартуют масленичные гуляния в Загородном парке, на площадке около выставочного комплекса «Самара космическая», в парках Победы, Дружбы, им. Ю. Гагарина, а также на второй очереди набережной реки Волга.
Традиционно центральной площадкой проведения Широкой Масленицы станет площадь имени В.В.Куйбышева.
В этом году проводы зимы совпадают с самым весенним праздником - Международным женским днем. 8 марта 2019 года самарские артисты прочитают стихи, споют романсы о любви и подарят цветы милым дамам, пришедшим на площадь.
Совсем скоро откроет двери один самых популярных проектов в Самаре – усадьба Самарского Деда Мороза. На этот раз зимний волшебник будет встречать солнечную Весну, а в его доме распустятся подснежники и засияет яркое солнце! В течение трех дней (с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 марта) на площади имени В.В.Куйбышева на территории усадьбы будет организована творческая программа для детей и родителей с увлекательным путешествием со сказочными персонажами В доме Деда Мороза посетители встретятся с хозяином усадьбы - Дедом Морозом, Снегурочкой и Весной. Программа будет проводиться с 12.00 до 20.00, перерыв для поддержания чистоты и порядка – с 16.00 до 17.00.
Для маленьких гостей возле усадьбы будет работать детский городок с каруселями, качелями и забавным лабиринтом из сена.
Все дни масленичных гуляний на площади В.В.Куйбышева будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров». Больше 70 торговых павильонов, 140 мастеров со всей Самарской области и регионов Поволжья представят свое творчество и народные ремесла - резьба по дереву, изделия из соломки, лозоплетение, глиняная и вязаная игрушка, обереговая кукла, кружевоплетение, гончарное ремесло, игрушки ручной работы, роспись по дереву и ткани, керамика, ткачество.
Основная праздничная программа пройдет 10 марта 2019 года (воскресенье) с 12.00 до 17.00.
На центральной сцене выступят лучшие профессиональные творческие коллективы города и области: Государственный Волжский русский народный хор имени Милославова, театр народной песни «Добро», фольклорные и эстрадные исполнители. Весенним подарком от радио «Юмор-FM» будет концерт известных российских исполнителей Виктора Рыбина и Наталья Сенчуковой.
Малая масленичная сцена приглашает гостей праздника на спектакли и театрализованные представления в исполнении театров «Витражи», «Лукоморье», Самарский областной театр кукол. Дополнит театрализованную программу концерт детских коллективов.
Возле ярмарочного городка будет работать локация мастер-классов и презентаций. Так, в павильоне «Сделано в Самаре» будет представлена продукция самарских производителей. Здесь можно будет отведать «царской» ухи, попробовать кашу, приготовленную по старинным русским рецептам, пельмени, пироги и мясо, приготовленное на гриле. В соседних павильонах - ткацкий станок с мастер-классами, старинные прялки и веретена, декоративные тканые изделия, предметы этнографии, выставка самоваров и угощение чаем, народные костюмы. В павильоне для костюмированного фотографирования можно попробовать себя в роли царевны или боярина, одев стилизованный русский костюм.
На площадке «Самарский самовар» костюмированные персонажи проведут веселые игровые программы, конкурсы и викторины.
В этот день пройдут русские народные забавы. Гости праздника смогут показать удаль молодецкую – походить на ходулях, поучаствовать в гиревом аттракционе, подняться на столб с призами, поводить веселые хороводы.
На площадке «Спортивный городок» можно будет сдать нормы ГТО, пострелять в лазерном тире, посетить надувные аттракционы. Продолжат работу аттракцион «Горка» и ледовые катки.
Обращаем внимание, что в целях обеспечения безопасности гостей мероприятия вход на площадь будет осуществляться через металлодетекторы, размещенные по ул. Красноармейской, ул.Чапаевской, ул.Вилоновской. Движение транспорта будет временно ограничено 10 марта 2019 года с 08.00 до 19.00 по улицам, прилегающим к площади им. Куйбышева: по ул.Чапаевской от ул.Вилоновской до ул.Красноармейской; и по ул.Шостаковича от ул.Чапаевской до ул.Фрунзе.
Список площадок празднования масленицы здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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4 марта 2019 17:56
Жителей города приглашают встречать весну на городских площадях, в скверах и парках, также активно задействованы традиционные площадки около домов культуры. Социум
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