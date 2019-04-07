Шестнадцатилетний сызранец «подрался» со щукой во время рыбалки
7 апреля 2019 21:16
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Шестнадцатилетний Сергей в оригинальной форме рассказал в соцсетях, как одержал победу над щукой, которая сопротивлялась своей поимке:
«На рыбалке, как на войне. Для победы нужно разработать стратегию. Собрать армию верных бойцов и выступить против противника. Вчера было жарко, как никогда. Воевать отправился на своем маленьком мобильном судне».
После очередного заброса рыболов почувствовал, как начало клевать. Парень стал вытаскивать рыбу, ощутив, как снасти начинают ломаться в пасти у щуки. Непродолжительный поединок со щукой закончился победой сызранца. Однако пока он доставал рыбу, та умудрилась до крови уцепиться зубами за его палец. Такой поворот, впрочем, ничуть не остудил пыл рыбака.
Сергей решил сделать фотографию на память со своим уловом, после чего принял решение отпустить щуку на волю. Мотивировав это тем, что рыба уже готова к нересту. Вес своей «добычи» рыболов, к слову, навскидку оценил в добрых 4-5 килограмма.
Фото: "КТВ-ЛУЧ"
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