Шесть участников из Самарской области стали финалистами Конкурса «Лидеры России» из регионов ПФО

128

Из 30 финалистов Приволжского федерального округа 8 человек представляют Нижегородскую область,, 5 человек – Республику Татарстан, 4 человека – Пермский край, по 2 человека – Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику, и по 1 человеку – Саратовскую область, Республику Марий Эл и Чувашскую Республику.- Богодяж Артем Евгениевич (Тольятти, Самарская область)- Бурцев Сергей Александрович (Самара, Самарская область)- Кобенко Александр Владимирович (Самара, Самарская область)- Пылаев Илья Сергеевич (Тольятти, Самарская область)- Сирота Анна Николаевна (Самара, Самарская область)- Фролов Андрей Сергеевич (Тольятти, Самарская область)Конкурсанты из регионов ЦФО встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны, сообщает пресс-офис конкурса Лидеры России.