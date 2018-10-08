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Новости /  Общество /  Социум  

Шансонье хочет на родину. Михаил Шуфутинский продаёт особняк в США

8 октября 2018 18:05
87
Российский музыкант обосновался в Штатах в 90-е годы и с тех пор жил на две страны.
Король русского шансона Михаил Шуфутинский начал распродавать своё имущество в США, чтобы вернуться на родину. Заслуженный артист РФ потратил много сил и времени на обустройство жизни в Лос-Анджелесе, но у него больше нет желания оставаться за океаном. Об этом музыкант рассказал в ток-шоу Первого канала, передает life.ru.

— Строил я его не для себя, а для целой своей семьи. Но, чтобы было это всем известно, продаю я этот дом, потому что не хочу я жить в Америке, — признался 70-летний шансонье.

Михаил Шуфутинский уехал из России в 90-е годы и с тех пор жил на две страны. Его семья оставалась в США, когда шансонье приезжал на родину с частыми гастролями. В 2015 году в жизни известного шансонье произошла семейная трагедия. В Лос-Анджелесе неожиданно умерла от сердечной недостаточности супруга певца, с которой он прожил душа в душу 44 года.

К слову, старший сын Шуфутинского Дэвид живёт в Москве, а младший Антон посвятил 20 лет службе в американской армии и решил остаться в США. От обоих детей у певца семь внуков. 


Фото: соцсети
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Комментарии



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