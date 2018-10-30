Шахтер нашёл чистейший изумруд стоимостью $2,5 млн и весом более килограмма

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Примерная стоимость найденного камня составляет 2,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.Шахта, на которой был обнаружен редкий изумруд весом 5655 каратов, принадлежит лондонской компании Gemfields.Камень описывается как "восхитительно чистый, обладающий сбалансированным золотисто-зелёным оттенком".В ближайшее время камень отправится на Дальний Восток, где будет продан с аукциона. Вероятнее всего, новый владелец раздробит его на множество мелких изумрудов и использует для изготовления ювелирных украшений. Суммарная стоимость полученных камней должна составить около 2,5 миллиона долларов.Предыдущий крупный изумруд был найден в Замбии в 2010 году. Драгоценный камень весом 6225 каратов был куплен индийской ювелирной компанией. Сумма сделки не озвучивается.