Шахматный турнир на Кубок начальника ГУ МВД России по Самарской области возвращается

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27 апреля в Культурном центре ГУ МВД России по Самарской области им. Ф.Э. Дзержинского по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 46 состоится матч по шахматам, приуроченный ко Всемирному дню свободы печати.В товарищеском матче сойдутся сборная команда ГУ МВД России по Самарской области, состоящая из действующих сотрудников и ветеранов ОВД и команда журналистов средств массовой информации региона и блогосферы.Впервые соревнования были проведены в 2013 году – тогда победу одержала команда журналистов, получив почетное право хранить переходящий кубок, а в следующем году первое место в шахматном сражении заняли сотрудники МВД. С 2015 года турнир не проводился по техническим причинам, и вот, после вынужденного перерыва снова возвращается. Главным результатом товарищеских матчей стало то, что будучи соперниками за шахматной доской, участники оставались друзьями, ведь любая игра начиналась и заканчивалась дружеским рукопожатием.Помощниками в организации и главными судьями предстоящих соревнований выступят, как и в предыдущие годы, представители региональной общественной организации «Федерация шахмат Самарской области».ГУ МВД России по Самарской области приглашает желающих принять участие в шахматном турнире. Сотрудники ОВД могут оставить заявки, обратившись в кадровые подразделения территориальных органов, журналисты и представители блогосферы – в Самарскую областную организацию Союза журналистов России, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области