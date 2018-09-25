Шах и мат, мясоеды. Диетолог советует есть овощи и фрукты в преддверии холодов

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Диетолог отметил, что люди обычно едят примерно 200 граммов овощей, при том что 400 граммов овощей и фруктов — допустимый минимум. По его словам, такой рацион является важным источником целого ряда биологически активных веществ, играющих важную роль в регулировании пищеварения.Эксперт сообщил, что осенью происходит рост простудных заболеваний, поэтому такая диета поспособствует укреплению иммунитета и поможет избежать болезней. Также он рассказал о важности употребления витаминно-минеральных комплексов.— Микроэлементы необходимо принимать дополнительно даже на фоне полноценного питания. Я рекомендую всем: и детям, и взрослым. Полноценное питание — это в том числе и устойчивость психики, — сказал Тутельян.