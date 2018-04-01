С целью мониторинга обстановки на федеральной трассе М-5 в ГУ МЧС Самарской области развернута рабочая группа

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Для мониторинга дорожной обстановки к месту направлено 3 оперативные группы Тольяттинского и Сызранского пожарно-спасательных гарнизонов.По прибытию к месту установлено, что в результате выпадения осадков в виде снега и мелкого ДТП на 954 км автодороги М-5 произошло затруднение движения (скорость автомобилей местами ограничена до 10 км\ч.).Организована расчистка снега на данном участке спецтехникой в количестве 9 единиц. Также для регулирования дорожного движения на данном участке находятся 2 экипажа ДПС. По факту затруднения движения организовано оповещение водителей (большегрузного транспорта) по КВ радиостанцииВ готовности к развёртыванию мобильный пункт обогрева 31 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Всего привлечено 24 человека и 14 ед. техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 ед. техники.С целью мониторинга обстановки на федеральной трассе М-5 в Главном управлении МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа.Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:Гололедица представляет серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС