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Новости /  Общество /  Социум  

С российских майнеров будут брать налоги, но они смешные

31 августа 2018 14:42
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По оценке аналитиков, ежегодно Россия теряет около 2 млрд руб. по причине неуплаты налогов от крипторынка.
Участники российских торговых блокчейн-платформ предложили Минфину предоставить майнерам (тем, кто добывает криптовалюту) статус самозанятых граждан России. Такое обращение, по инициативе Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, направила компания «КриптоЮниверс», передает iphones.ru со ссылкой на "Коммерсантъ".

Для самозанятых россиян предусмотрен налог в размере 3 – 5%, вместо стандартной ставки НДФЛ в 13%. Предложили в «КриптоЮниверс» и упростить схему конвертации криптовалюты в рубли, сделав ее полностью легальной.

По мнению авторов обращения, криптоэкономика должна выйти из тени. Это, в свою очередь, позволит легализовать деятельность не менее 350 тыс. российских майнеров и пополнить казну РФ.

По оценке аналитиков, ежегодно Россия теряет около 2 млрд руб. по причине неуплаты налогов от крипторынка.

Представители Минфина обращение не комментировали, сославшись на активную разработку закона «О цифровых финансовых активах». 
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Комментарии



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