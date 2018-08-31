С российских майнеров будут брать налоги, но они смешные

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Для самозанятых россиян предусмотрен налог в размере 3 – 5%, вместо стандартной ставки НДФЛ в 13%. Предложили в «КриптоЮниверс» и упростить схему конвертации криптовалюты в рубли, сделав ее полностью легальной.По мнению авторов обращения, криптоэкономика должна выйти из тени. Это, в свою очередь, позволит легализовать деятельность не менее 350 тыс. российских майнеров и пополнить казну РФ.По оценке аналитиков, ежегодно Россия теряет около 2 млрд руб. по причине неуплаты налогов от крипторынка.Представители Минфина обращение не комментировали, сославшись на активную разработку закона «О цифровых финансовых активах».