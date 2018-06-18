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С повышением пенсионного возраста вырастут риски, связанные с трудоустройством людей, собирающихся выходить на пенсию

18 июня 2018 21:36
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Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.
По мере повышения пенсионного возраста вырастут и риски, связанные с трудоустройством людей, собирающихся в скором времени выходить на пенсию. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24», передает РБК.

«Безусловно, над этой темой нужно подумать: каким образом предоставить возможность людям, если они вдруг оказались в ситуации, когда работодателей по каким-то причинам они не устраивают», — отметил министр. Он добавил, что граждане, находящиеся на пороге пенсии, должны иметь возможность пройти программу переобучения, чтобы они могли «получить какие-то новые знания».

«Субъекты [России] могут финансировать программы повышения квалификации лиц предпенсионного возраста. Другое дело, что у них не всегда достаточно для этого ресурсов, и не всегда это является приоритетом», — подчеркнул Топилин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня сообщил о решении кабмина повысить пенсионный возраст. Правительство предложило провести реформу поэтапно с 2019 по 2034 год. К 2028 году срок выхода мужчин на пенсию вырастет на пять лет, до 65, к 2034 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года — на восемь лет позже, чем в настоящий момент.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму 16 июня. Все фракции нижней палаты парламента, кроме «Единой России», пообещали проголосовать против повышения пенсионного возраста.


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