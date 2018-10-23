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Новости /  Общество /  Социум  

С поста министра здравоохранения региона решил уйти Геннадий Гридасов?

23 октября 2018 19:29
131
По данным источника в областном правительстве, он написал заявление об освобождении от должности.
С поста министра здравоохранения региона решил уйти Геннадий Гридасов, передает «СО» ОНЛАЙН.

По данным источника в областном правительстве, он написал заявление об освобождении от должности.

Сам Геннадий Гридасов комментировать это отказался, попросив «не задавать ему глупых вопросов». 
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Комментарии



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