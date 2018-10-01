С переходом на цифровое ТВ региональные программы будут также доступны для жителей Самарской области

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Это значит, что не только в крупных городах, но и в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек жителям будут доступны 20 телеканалов в отличном цифровом качестве без абонентской платы, в том числе сохранятся врезки регионального вещания.О возможностях цифрового ТВ, доступных телеканалах, способах подключения необходимого оборудования жителям области продолжают рассказывать специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» на выездных презентациях.1 октября 2018 года состоялись два таких мероприятия в Кинель-Черкасском районе. В райцентре специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» провели для представителей общественных организаций, социальных служб и молодежи презентацию возможностей цифрового эфирного телевидения. По сложившейся традиции представители «Самарского ОРТПЦ» вручили в подарок приставку для приема ЦЭТВ многодетной маме Анжеле Красовской, у которой 7 детей, а также настроили в ее доме антенну.В этот же день в администрации с. п. Кабановка Кинель-Черкасского района состоялась презентация ЦЭТВ с вручением приставки местному пансионату милосердия для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов). В пансионате в данный момент постоянно проживают 29 человек. Каждому из них подарили сувениры и подключили телевизор пансионата к цифровому эфирному ТВ.Для приема цифрового сигнала телевизор должен поддерживать цифровой стандарт DVB-T2, режим Multiple PLP и иметь видеокодек,который поддерживает формат MPEG-4. В своем большинстве современные телевизоры (которые произведены после 2013 года)соответствуют данным требованиям и при наличии телевизионной дециметровой или всеволновой антенны сами настроятся на «цифру».Если телевизор старого образца, то в дополнение к антенне нужна цифровая приставка. Она должна также поддерживать цифровой стандарт DVB-T2, режим Multiple PLP и иметь видеокодек формата MPEG-4. Необходимые параметры антенны: тип - дециметровая (ДМВ/UHF) иливсеволновая (МВ/VHF и ДМВ/UHF), также потребуется кабель (волновое сопротивление: 75 Ом). Параметры приемного оборудования описываются в паспорте изделия или на сайте производителя.DVB-T2 — второе поколение наземного эфирного стандарта. В ходе строительства сети цифрового эфирного телевидения в России стандарт DVB-T2 своевременно был принят в качестве основного. Тем самым Россия в технологическом плане вошла в ряд самых передовых державнаряду со Швецией, Финляндией, Данией, Италией и Испанией. Скорость передачи сигнала, устойчивость к помехам, качество картинки и другие показатели в стандарте DVB-T2 примерно в полтора раза выше, чем в DVB-T.Среди других преимуществ DVB-T2 - возможность организации регионального вещания (региональной врезки). Среднесуточный объем регионального цифрового эфирного вещания: «Россия 1» – 2,5 часа, «Россия 24» – один час, «Радио России» – 4,5 часа.Консультационная поддержка:Бесплатная круглосуточная федеральная горячая линия РТРС: 8-800-220-20-02. Сайт смотрицифру.рф.Центр консультационной поддержки в Самаре: электронная почта ckp-samara@rtrn.ru, передает пресслужба облправительства.