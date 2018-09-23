С открытием Софийского собора самарцев поздравил губернатор Дмитрий Азаров
23 сентября 2018 14:11
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Дмитрий Азаров отметил, что все больше жителей Самарской области участвует в восстановлении и строительстве храмов.
"Наша земля не только украшается, она возвращается к своим духовным корням. У нас еще много работы здесь и по другим храмам, которые мы должны восстановить,вернуть их людям. Я уверен, что наш Софийский собор, как волжская жемчужина, будет радовать и жителей области, и наших гостей, и всех, кто проплывает по красавице Волге", - подчеркнул губернатор Самарской области. передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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