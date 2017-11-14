С ноября месяца в Самаре начнутся занятия в «Школе садоводов»

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Первое занятие состоится 18 ноября 2017 года с 10.00 до 14.00 в здании 2 корпуса АСА СамГТУ по адресу: Молодогвардейская 194, аудитория №400.В этом сезоне с 10-00 до 12-00 садоводы будут проходить курс по ландшафтному дизайну, где узнают, что такое концепция сада,функциональное зонирование, садовые стили, миксбордеры и т.д. Кроме того, слушатели научатся проектировать свою дачу.С 12-00 до 14-00 читать лекции будут приглашенные специалисты. Тема первойлекции: «О борьбе с вредителями и болезнями растений».Занятия будут проводиться один раз в месяц с ноября 2017 года по март 2018 года, в субботу с 10-00 до 14-00, график занятий по дням согласовывается дополнительно.Без предварительной записи, вход свободный, занятия бесплатные.Для слушателей «Школы садоводов» оповещение будет проходить дополнительно по CMC на их мобильные телефоны.Подробная информация на сайте Школы садоводов www.fprcxc. ru , контактный телефон: 8-927- 74-609- 74, сообщает пресс-служба обладминистрации.