С начала 2017 года на железнодорожных переездах Куйбышевской ЖД по вине водителей произошло 8 ДТП
5 июня 2017 09:55
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В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам на Куйбышевской железной дороге на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком железнодорожники совместно с представителями ГИБДД провели акцию «Внимание, переезд!». В мероприятиях активное участие приняли сотрудники Куйбышевской железной дороги, студенты-железнодорожники, представители ОГИБДД и региональной власти, сообщает пресс-служба КбшЖД.
Во время акции водителям напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Железнодорожники обратили внимание автомобилистов, что нарушение правил и пересечение пути на запрещающий сигнал светофора может стоить жизни как самого водителя, так и пассажиров автомобиля и поезда, а также членов локомотивных бригад. Участникам движения были вручены специальные памятки, в которых содержится предостережение для автомобилистов и тематические сувениры.
С начала 2017 года на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги по вине водителей произошло 8 случаев ДТП, в которых пострадало 4 человека, из них один погиб.
Для снижения уровня дорожно-транспортных происшествий на Куйбышевской железной дороге проводится комплексная работа. Она заключается в техническом обслуживании и модернизации переездов и других инфраструктурных объектов, проведении информационных кампаний и мероприятий, направленных на привлечение внимания к безопасности. Так, в 2016 году более чем на 40 переездах проведен текущий ремонт проезжей части, еще на 7 переездах сотрудники ремонтно-путевого комплекса заменили резино-кордовый настил. До конца 2017 года сотрудники путевого комплекса Куйбышевской железной дороги отремонтируют 46 железнодорожных переездов, находящихся на балансе магистрали. Работы направлены на повышение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.
Однако одних только усилий железнодорожников по предупреждению несанкционированного выезда автотранспорта на железнодорожные пути недостаточно. Руководство Куйбышевской магистрали обеспокоено сложившейся ситуацией и призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
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